Рост прибыли Philips в III квартале не оправдал ожиданий из-за валютных колебаний

Голландская компания Philips в понедельник сообщила, что ее базовая прибыль в третьем квартале выросла на 6,8 процента до 568 миллионов евро ($863 миллионов), не оправдав прогнозов аналитиков, несмотря на рост продаж и улучшение маржи.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) составит 590 евро по сравнению с 532 миллионами за аналогичный период годом ранее.

Philips сообщила, что сопоставимые продажи выросли на 4 процента, а маржа улучшилась, в то время как объем поступающих заказов увеличился на 11 процентов в годовом выражении.

“Хотя я доволен уверенным ростом поступающих заказов на 11 процентов в квартале, операционные улучшения частично были нивелированы возросшими препятствиями со стороны валютного рынка”, - сказал глава компании Франс ван Хутен.

Маржа EBITA выросла на 0,4 процентного пункта до 13,2 процента продаж, и ван Хутен подтвердил целевой показатель среднего роста сопоставимых продаж в диапазоне от 4 до 6 процентов в период с 2017 по 2020 год.

Сопоставимые продажи снизились на 2 процента до 741 миллиона евро в подразделении мониторинга пациентов и выросли на 4 процента до 1,68 миллиарда евро в подразделении Personal Care, которое в том числе занимается производством устройств, облегчающих сон и дыхание.