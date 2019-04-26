ВВП США вырос на 3,2% в I квартале за счет торговли, запасов

Рост экономики США ускорился в первом квартале, однако основными катализаторами стали сокращение дефицита торгового баланса и рекордные с 2015 года накопления нереализованных товаров - временные факторы, которые могут измениться в следующие кварталы.

ВВП в первом квартале вырос на 3,2 процента, сообщило министерство торговли в предварительном отчете, опубликованном в пятницу. Росту также способствовало увеличение государственных инвестиций, которое компенсировало резкое замедление роста потребительских расходов и расходов компаний.

Тем не менее неоднозначный отчет может еще больше ослабить опасения по поводу рецессии, вызванные слабыми экономическими показателями в начале года, а также кратковременной инверсией кривой доходности госбондов США.

В июле период расширения экономики США достигнет десяти лет, став самым продолжительным в истории.

ФРС недавно приостановила трехлетний цикл ужесточения денежно-кредитной политики, сообщив, что не будет повышать ставки в 2019 году.

В первом квартале наблюдался резкий рост экспорта и сокращение импорта, что привело к небольшому дефициту, который увеличил ВВП на 1,03 процентного пункта после нейтрального показателя в четвертом квартале. Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем привела к резким колебаниям торгового дефицита, поскольку экспортеры и импортеры пытались предугадать направление тарифной войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Торговый спор также отразился на товарно-материальных запасах, которые в первом квартале увеличились на $128,4 миллиарда, что является самым высоким показателем со второго квартала 2015 года. В октябре-декабре объем товарно-материальных запасов увеличился на $96,8 миллиарда. Накопление запасов было отчасти вызвано слабым спросом, особенно в автомобильном секторе, что, как ожидается, окажет давление на будущее производство на заводах.