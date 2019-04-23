Последнее обновление: 23.04.2019 16:52

ВВП США в I квартале может продемонстрировать неожиданно хорошую динамику

Категории: США ВВП

Прогноз динамики ВВП США за первый квартал не выглядел многообещающим в начале 2019 года, однако пятничные данные о ВВП за первые три месяца могут подтвердить, что крупнейшая экономика мира остается на плаву.

“Несмотря на все пророчества конца света, экономика США в первом квартале не потерпела краха, - сказал экономист Commerzbank Кристоф Бальц. Напротив, показатели ВВП... вероятно, покажут достойный рост”.

После того, как данные об экономике Китая опровергли ожидания дальнейшего замедления темпов роста в январе-марте, предполагается, что рост экономики США за тот же период составит 2,1 процента, хотя диапазон оценок аналитиков - шире обычного и составляет от 1,0 процента до 2,9 процента.

Если верить модели Федерального резервного банка Атланты GDPNow, опирающейся на опубликованные данные, рост экономики достигнет верхней границы этого диапазона. Он окажется между 2,2 процента, зафиксированными в четвертом квартале 2018 года и 3,4 процента в июле-сентябре.

В то время, как неожиданное сокращение дефицита торгового баланса США в феврале также подразумевает гораздо более высокие темпы роста экономики, слабое промпроизводство - показавшее первое квартальное сокращение со времени избрания Дональда Трампа президентом - может объяснить широкий разброс оценок.

Главным риском пятничного релиза могут стать частные запасы, считают некоторые аналитики, включая Unicredit, чей прогноз роста ВВП на уровне 1,3 процента находится в пессимистичном конце диапазона.

“После значительного пополнения запасов во второй половине года, наш прогноз предполагал, что в первом квартале запасы уменьшатся. Последние данные подразумевают, что это может произойти несколько позже”, - пишут аналитики Unicredit.

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