Прибыль Daimler в I квартале снизилась из-за задержек производства

Операционная прибыль Daimler в первом квартале упала на 16 процентов, сообщила компания в пятницу, поскольку разовая прибавка в размере 718 миллионов евро ($800 миллионов) не смогла компенсировать затраты от задержки производства Mercedes-Benz GLE и повышения стоимости сырья.

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) снизилась до 2,80 миллиарда евро, не оправдав ожидания аналитиков в 2,89 миллиарда евро, несмотря на прибавку в 718 миллионов евро в результате слияния подразделений мобильных сервисов Daimler и BMW.

Акции Daimler повысились на 1,2 процента к 13:38 МСК.

Согласно Daimler, проблемы с запуском новой платформы внедорожников на заводе в Тускалузе, штат Алабама, вызвали задержки в производстве модели GLE, что привело к снижению доходности продаж автомобилей Mercedes-Benz до 6,1 процента по сравнению с 9 процентами годом ранее.

Продажи Mercedes-Benz в Китае, на крупнейшем мировом автомобильном рынке, снизились на 3 процента, сообщила компания. Daimler также понесла расходы после прекращения производства пикапа X-Class в Аргентине.

Компания подтвердила, что в этом году ожидает небольшого роста штучных продаж, выручки и EBIT на уровне группы, но только после принятия мер по снижению издержек.

Аналитик Jefferies Филипп Хушуа сказал: “Прогноз выглядит несколько оптимистичным, учитывая слабое начало года” .