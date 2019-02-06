Слабые показатели Mercedes омрачили квартальные результаты Daimler

Операционная прибыль Daimler в четвертом квартале снизилась на 22 процента на фоне ухудшения показателей подразделения Mercedes-Benz Cars из-за торговых войн и увеличивающихся расходов на развитие электрических и беспилотных автомобилей.

Daimler сообщила, что доход от продаж автомобилей Mercedes-Benz сократился до 7,3 процента в четвертом квартале с 9,5 процента за аналогичный период годом ранее.

В 2019 году рентабельность Mercedes-Benz Cars, как ожидается, составит 6-8 процентов, а рентабельность Mercedes Vans - 5-7 процентов, сообщила компания.

Кроме того, Daimler прогнозирует небольшой рост количества проданных автомобилей, выручки и прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT).

По итогам четвертого квартала EBIT снизилась до 2,67 миллиарда евро ($3,04 миллиарда), тогда как аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 2,92 миллиарда евро.

Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz увеличились на 4 процента в четвертом квартале, но повышение пошлин на экспорт транспортных средств из США в Китай и прекращение поставок отдельных моделей с дизельными двигателями ударили по спросу и привели к снижению цен.