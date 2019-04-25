Последнее обновление: 25.04.2019 13:13

Visa нарастила прибыль, несмотря на замедление роста трансграничных транзакций

Visa Inc в среду сообщила о росте расходов компании и снижении трат клиентов оператора платежной системы за границей, одновременно отчитавшись о 14-процентном росте квартальной прибыли за счет увеличения общих расходов потребителей.

Рост объемов трансграничных транзакций за исключением влияния колебаний валютных курсов замедлился до 4 процентов с 11 процентов годом ранее.

Общий объем транзакций в Европе снизился с $558 миллиардов годом ранее до $536 миллиардов в отчетном квартале.

Однако общая выручка компании выросла на 8 процентов до $5,49 миллиарда, превысив усредненный прогноз аналитиков в $5,47 миллиарда на фоне увеличения объема транзакций на самом крупном рынке Visa - в США.

Чистая прибыль Visa выросла до $2,98 миллиарда, или $1,31 на акцию класса А, во втором квартале, закончившемся 31 марта, с $2,61 миллиарда, или $1,11 на акцию класса А, годом ранее.

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