Прибыль Visa превысила прогнозы за счет роста объема транзакций

Оператор платежной системы Visa Inc в среду отчитался о квартальной прибыли, превысившей прогнозы Уолл-стрит за счет увеличения объема обработанных транзакций на фоне роста потребительских расходов в праздничный сезон.

Общий объем платежей и количество обработанных транзакций прибавили по 11 процентов за квартал. Операционные расходы выросли на 16,5 процента до $1,79 миллиарда.

Чистая прибыль Visa выросла до $2,98 миллиарда, или $1,30 на акцию класса А, в первом квартале, завершившемся 31 декабря, с $2,52 миллиарда, или $1,07 на акцию класса А, годом ранее.

Прибыль за исключением разовых статей баланса составила $1,30 на акцию, превысив усредненный прогноз аналитиков на уровне $1,25 на акцию, согласно данным Refinitiv.

Чистая выручка увеличилась на 13,24 процента до $5,51 миллиарда.