Квартальная прибыль Visa превзошла прогнозы

Оператор платежной системы Visa Inc отчитался в четверг о превзошедшей ожидания квартальной прибыли за счет роста транзакций в сезон предпраздничного шопинга.

Тем не менее акции компании снизились после закрытия официальной биржевой сессии, поскольку Visa прогнозирует увеличение годовых расходов и замедление роста выручки в текущем квартале.

Чистая прибыль компании выросла до $2,52 миллиарда в первом квартале, завершившемся 31 декабря, с $2,07 миллиарда годом ранее. Прибыль на акцию класса А повысилась до $1,07 с $0,86.

Оператор платежной системы отразил в балансе прибыль в размере $1,13 миллиарда на фоне изменений в налоговом законодательстве США и списание в размере $1,15 миллиарда в связи с репатриацией средств из-за рубежа.

Без учета ряда статей баланса Visa заработала $1,08 на акцию. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали этот показатель в размере $0,99.

Общая операционная выручка выросла на 9 процентов до $4,86 миллиарда, отражая рост объемов платежей и обработанных транзакций.

Операционные расходы выросли на 12,8 процента до $1,54 миллиарда. Компания сообщила, что ожидает роста расходов во втором квартале.

Объемы платежей увеличились примерно на 10 процентов до $1,93 триллиона без учета колебания курса доллара, при этом на долю США пришлось около 43,3 процента от общего объема.

Объемы трансграничных платежей, то есть сделанных за пределами США, выросли на 9 процентов.