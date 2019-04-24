Последнее обновление: 24.04.2019 17:52

Прибыль Boeing упала на 21% после приостановки полетов 737 MAX

Boeing Co в среду отчитался о 21-процентном падении прибыли в первом квартале и отложил публикацию прогноза на 2019 год, работая над возобновлением полетов лайнеров семейства 737 MAX, приостановленных после двух катастроф.

Поставки самого продаваемого лайнера Boeing были заморожены на фоне глобальной приостановки его эксплуатации после катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта, в результате которой погибли все 157 человек, находившихся на борту.

Компания сообщила, что выпустит новый прогноз позднее, после прояснения вопросов, связанных с 737 MAX.

За исключением некоторых статей баланса, базовая прибыль компании снизилась до $1,99 миллиарда, или $3,16 на акцию, в квартале, завершившемся 31 марта, с $2,51 миллиарда, или $3,64 на акцию, годом ранее.

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