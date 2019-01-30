Последнее обновление: 30.01.2019 16:36

Boeing отчиталась о прибыли выше прогнозов

Boeing Co в среду отчиталась о превзошедшей ожидания квартальной прибыли и сообщила, что планирует поставить порядка 900 коммерческих самолетов в 2019 году.

Согласно сообщению Boeing, авиапроизводитель планирует поставить от 895 до 905 коммерческих воздушных судов в 2019 году по сравнению с 806 самолетами в 2018 году. Прошлогодний объем поставок позволил компании обойти своего конкурента, Airbus, и стать крупнейшим в мире авиапроизводителем седьмой год кряду.

Boeing ждет базовую прибыль в 2019 году в диапазоне $19,90-$20,10 на акцию и выручку $109,5-$111,5 миллиарда.

В четвертом квартале, завершившемся 31 декабря, базовая прибыль компании выросла до $5,48 на акцию с $5,07 на акцию годом ранее, превысив усредненный прогноз аналитиков Уолл-стрит на уровне $4,57 на акцию, согласно данным Refinitiv.

Квартальная выручка увеличилась на 14,4 процента до $28,34 миллиарда, в то время как аналитики в среднем ждали показатель в $26,87 миллиарда.

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