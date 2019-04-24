Последнее обновление: 24.04.2019 14:57

Credit Suisse неожиданно увеличил прибыль за I квартал

Credit Suisse увеличил чистую прибыль в первом квартале почти на 8 процентов до 749 миллионов швейцарских франков ($734 миллиона) благодаря тому, что показатели бизнеса управления активами, которые превзошли ожидания, компенсировали падение в инвестбанкинге.

Аналитики, опрошенные Infront Data, ожидали, что второй по величине банк Швейцарии зафиксирует прибыль в 692 миллиона франков.

Доналоговая прибыль увеличилась до 1,06 миллиарда франков по сравнению с 1,05 миллиарда франков годом ранее.

Банк подтвердил годовой прогноз и выразил осторожный оптимизм в отношении второго квартала после непростого начала года.

“В этом непростом квартале, который стал первым после завершения трехлетней реструктуризации, нам удалось достичь положительной квартальной прибыли пятый раз подряд”, - говорится в заявлении генерального директора банка Тиджана Тиама.

В 2018 году Credit Suisse завершил трехлетнюю реструктуризацию, получив первую с 2014 года годовую прибыль. Кредитор сократил бизнес инвестбанкинга и одновременно сфокусировался на обслуживании состоятельных клиентов.

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