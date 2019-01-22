Прибыль UBS в IV квартале не дотянула до прогнозов

Швейцарский банк UBS во вторник отчитался о доналоговой прибыли в четвертом квартале в размере $690 миллионов, сообщив, что давление на результаты оказало ослабление показателей подразделения по управлению капиталом и инвестбанкинга.

Скорректированная доналоговая прибыль опустилась до $862 миллионов, не дотянув до усредненного прогноза аналитиков, опрошенных банком, на уровне $1,038 миллиарда.

Годовая чистая прибыль выросла до $4,897 миллиарда с $969 миллионов в 2017 году, когда компания провела разовое списание в размере 2,9 миллиарда швейцарских франков, связанное с налоговой реформой в США. Пять аналитиков, опрошенных Reuters, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка в 2018 году на уровне $4,906 миллиарда.

UBS предложил выплатить дивиденды за 2018 год в размере 0,70 швейцарского франка по сравнению с 0,65 франка годом ранее и объявил о намерении провести обратный выкуп акций стоимостью до $1 миллиарда в 2019 году.