Квартальные результаты Coca-Cola превзошли прогнозы благодаря росту спроса

Прибыль и продажи Coca-Cola Co в первом квартале превзошли ожидания аналитиков благодаря повышению спроса на воду и безалкогольные напитки, включая низкокалорийную Coke Zero, в результате чего акции компании выросли на 4 процента на внебиржевых торгах.

Производители напитков, столкнувшиеся со снижением продаж газированной воды в последние годы, привлекают клиентов новыми фруктовыми вкусами и напитками с низким содержанием сахара.

Объем продаж - один из ключевых показателей спроса - вырос на 2 процента в первом квартале, завершившемся 29 марта, благодаря росту на азиатских и европейском рынках.

Выручка выросла на 5 процентов до $8,02 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию составила 48 центов.

Аналитики прогнозировали прибыль в 46 центов на акцию при выручке в $7,88 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv.

Чистая прибыль, причитающаяся компании, выросла в первом квартале до $1,68 миллиарда, или 39 центов на акцию, по сравнению с $1,37 миллиарда, или 32 центами на акцию, годом ранее.