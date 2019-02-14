Прогноз годовой прибыли Coca-Cola не оправдал ожиданий

Coca-Cola Co в четверг спрогнозировала более низкую, чем ожидалось, годовую прибыль и сообщила о падении спроса в Северной Америке в четвертом квартале, отправив свои акции вниз на 3 процента.

Согласно прогнозу компании, прибыль по итогам года будет находиться в диапазоне от $2,06 до $2,10 на акцию, тогда как аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали показатель на уровне $2,23 на акцию.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам Coca-Cola, составила $870 миллионов, или 20 центов на акцию, в четвертом квартале, завершившемся 31 декабря. Годом ранее компания зафиксировала убыток в размере $2,75 миллиарда, или 65 центов на акцию, из-за списаний, связанных с налогами.

Выручка снизилась на 6 процентов до $7,1 миллиарда на фоне рефранчайзинга бизнеса по розливу напитков. Аналитики ожидали выручку на уровне $7,03 миллиарда, по данным IBES от Refinitiv.