Правительство Германии опять ухудшило прогноз роста ВВП на текущий год

Правительство ФРГ во второй раз с начала года существенно ухудшило оценку темпов подъема экономики страны в текущем году.

Теперь ожидается, что ВВП Германии в 2019 году увеличится всего на 0,5% по сравнению с январским прогнозом в 1%. Осенью прошлого года ожидалось, что рост составит 1,8%.

Ранее пять ведущих исследовательских института Германии понизили прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 0,8% с ожидавшихся ранее 1,9%, такого же прогноза придерживается Международный валютный фонд (МВФ). Глава Бундесбанка и член совета управляющих Европейского центрального банка Йенс Вайдман на прошлой неделе отметил, что подъем экономики Германии может оказаться даже меньше 0,8%.

В 2020 году власти Германии ожидают ускорения экономического роста до 1,5%.

Как сообщалось, по итогам 2017 года германский ВВП увеличился на 2,2%, что стало максимальным повышением за шесть лет. Однако в 2018 году темпы подъема замедлились до 1,5% - минимума за пять лет.