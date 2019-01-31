Правительство Германии резко ухудшило прогноз роста ВВП страны

Немецкая экономика в 2019 году будет расти не на 1,8%, как планировалось ранее, а всего на 1%. Об этом свидетельствуют данные уточненного прогноза, который обнародовало Министерство экономики и энергетики Германии.

На корректировку прогноза оказали влияние внешнеэкономические факторы, объяснил глава министерства Петер Альтмайер. В частности, по его словам, в случае жесткого вариант Brexit в конце марта могут произойти «значительные искажения в экономической политике».

В числе других факторов — продолжающиеся торговые конфликты, в том числе между Вашингтоном и Пекином. В целом, по прогнозам министерства, в Германии сохраняется положительная динамика: ожидается, что уровень безработицы сократится до 4,9%. Годом ранее этот показатель составил 5,2%.

Ранее МВФ представил свой прогноз по росту глобальной экономики, где также понизил свои ожидания: до 3,5 и 3,6% в 2019 и 2020 годах соответственно с 3,7% на 2019–2020 годы на момент октябрьского прогноза. Глава МВФ Кристин Лагард отмечала, что риски увеличиваются. Среди них она назвала эскалацию напряженности в торговой сфере и жесткий вариант Brexit.

Речь идет о так называемом «Brexit без сделки» — выходе Великобритании из Евросоюза 29 марта 2019 года без договоренностей с ЕС о будущих взаимоотношениях.