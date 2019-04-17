Последнее обновление: 17.04.2019 12:30

Операционная прибыль Ericsson в I квартале превзошла прогнозы

Рост операционной прибыли шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson превысил прогнозы в первом квартале, сообщила компания в среду.

Ericsson сообщила о значительном росте показателей в Северной Америке и повысила прогноз для глобального рынка сетевого оборудования.

Операционная прибыль шведской компании составила 4,9 миллиарда шведских крон ($530 миллионов) против 312 миллионов крон убытка годом ранее. Ericsson значительно превзошла усредненный прогноз опрошенных Рейтер аналитиков на уровне 2,8 миллиарда крон.

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