Производитель телеком-оборудования Ericsson отчитался о прибыли

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщил о значительной операционной прибыли во втором квартале 2018 года.

Хорошие результаты позволили компании почувствовать себя более уверенно в контексте достижения долгосрочных финансовых целей.

Ericsson также сообщила, что завершила ежегодную программу сокращения расходов, сэкономив более 10 миллиардов шведских крон, что в дальнейшем будет все больше отражаться на прибыли.

Операционная прибыль во втором квартале составила 0,2 миллиарда шведских крон ($22,6 миллиона), по сравнению с убытком в 0,5 миллиарда крон годом ранее. Опрошенные Reuters аналитики в среднем ждали убытка в размере 0,1 миллиарда крон.

Компания планирует показать валовую маржу 37-39 процентов и маржу операционной прибыли в 10 процентов к 2020 году. Во втором квартале валовая маржа, исключая затраты на реструктуризацию, составила 36,7 процента против 35,9 процента в первом квартале.