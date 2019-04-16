Последнее обновление: 16.04.2019 15:27

Квартальные продажи Johnson & Johnson превзошли ожидания

Американский конгломерат Johnson & Johnson во вторник отчитался о превысившей прогнозы выручке за первый квартал, чему отчасти способствовал спрос на средство от псориаза и болезни Крона Stelara и препараты для лечения рака Darzalex и Imbruvica.

Квартальные продажи слегка выросли - до $20,02 миллиарда, тогда как аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $19,61 миллиарда, по данным IBES от Refinitiv.

Чистая прибыль Johnson & Johnson снизилась до $3,75 миллиарда, или $1,39 на акцию, с $4,37 миллиарда, или $1,60 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Компания отразила в балансе за первый квартал судебные издержки в размере $423 миллионов.

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