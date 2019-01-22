Квартальные продажи Johnson & Johnson превзошли ожидания

Johnson & Johnson во вторник отчиталась о превысившей прогнозы выручке в четвертом квартале за счет хорошего спроса на препараты для лечения рака и псориаза.

Общие продажи выросли до $20,39 миллиарда с $20,20 миллиарда годом ранее, тогда как аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали показатель на уровне $20,20 миллиарда, по данным IBES от Refinitiv.

Чистая прибыль Johnson & Johnson в четвертом квартале составила $3,04 миллиарда, или $1,12 на акцию, по сравнению с убытком в $10,71 миллиарда, или $3,99 на акцию, за аналогичный период годом ранее, когда компания отразила в балансе списание в размере $13,6 миллиарда, связанное с изменением налогового законодательства США.