Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2".

Одобрения Совета - последний этап официального согласования документа, в начале апреле его утвердил Европарламент.

Одобрение прошло без обсуждения текста проекта. Закон вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза. Странам ЕС отводится девять месяцев, чтобы внедрить новые правила в национальное законодательство.

Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространятся правила, которые уже действуют на наземные трубы.

В частности, речь идет об анбандлинге, то есть добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

Правила ЕС также подразумевают доступ третьих сторон, недискриминационные тарифы и прозрачность.

Как отмечал в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, поправки к Газовой директиве не нацелены специально на "Северный поток-2". При этом постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что строительство газопровода продолжится, несмотря на директиву.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году.Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Осталось получить разрешение на строительство только от Дании.