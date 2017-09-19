Европарламент одобрил "закон о солидарности" для газового рынка ЕС

Страны Евросоюза будут обязаны делиться газом с соседями в кризисных ситуациях, начиная с предстоящей зимы, в соответствие с "законом о солидарности", одобренным Европарламентом на прошлой неделе.

Европейский совет, ранее уже утвердивший текст закона, как ожидается, официально одобрит его в ближайшие недели.

"Дальнейших дискуссий не будет. Это конец законодательной процедуры, и текст закона не изменится. Евросовет официально одобрит его в ближайшие недели, хотя дата принятия закона пока не назначена", - сообщил Interfax Natural Gas Daily представитель ЕС.

"Принцип солидарности" в соответствие с переработанным документом, означает, что в случае кризиса поставок газа в одну из стран ЕС, приоритетом для ее соседей должно стать обеспечение газом домовладельцев и больниц в столкнувшейся с проблемой стране, а не поставки собственным промышленным пользователям.

Принцип может также быть распространен на поставки газа электростанциям, если окажется, что функционирование системы энергоснабжения государства, столкнувшегося с нехваткой газа, окажется под угрозой.

Новое законодательство изначально столкнулось с жесткой оппозицией со стороны ряда стран ЕС. Так, в Великобритании оно было использовано сторонниками Brexit, как довод в пользу выхода страны из Евросоюза.

Евросовету, Европарламенту и Еврокомиссии потребовалось провести несколько раундов трехсторонних переговоров, чтобы прийти к компромиссу и создать финальный вариант "закона о солидарности".

Новый закон также включает в себя "условие о прозрачности", обязывающее газовые компании предоставлять регуляторам данные о долгосрочных коммерческих газовых контрактах. Это требование касается контрактов, обеспечивающих 28% ежегодного потребления газа определенной страной ЕС. В предварительной версии закона этот показатель составлял 40%.