ЕС готов начать переговоры с США о свободной торговле

После многомесячных споров страны ЕС договорились о начале переговоров с США об упрощении условий взаимной торговли. Большинство членов Евросоюза намерены 15 апреля предоставить комиссару ЕС по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем мандат на ведение переговоров, чтобы не допустить введения Вашингтоном штрафных пошлин на автомобили европейского производства, сообщает агентство dpa со ссылкой на многочисленные источники.

С.Мальмстрем рассчитывала получить мандат еще в январе, однако этому помешала критичная позиция отдельных стран-членов Евросоюза, в первую очередь Франции, Бельгии, Испании, Италии и Люксембурга. По данным dpa, теперь принято решение отказаться от принципа единогласного одобрения, заменив его согласием большинства.

О конкретной дате начала переговоров пока не говорится, но dpa со ссылкой на источники в Еврокомиссии, считает, что после формального предоставления Мальмстрем мандата процесс пойдет быстро.

В июле 2018 года США и Евросоюз договорились о начале подготовки переговоров о свободной торговле. При этом Сесилия Мальмстрем предложила подписать ограниченное соглашение о свободной торговле между ЕС и США, предполагающее отмену всех пошлин на промышленные товары, включая автомобили, а также отмену ограничений, связанных с различными техническими стандартами.

Дональд Трамп, учитывая интересы американских фермеров, требует, чтобы соглашение распространялось также на продукты сельского хозяйства. А это, в свою очередь, идет вразрез с позицией представителей Франции как страны, имеющей развитое сельское хозяйство и сильное лобби фермеров.

Вчера пресс-служба президента Франции распространила заявление, в котором говорится, что Париж будет голосовать против возобновления торговых переговоров с США.