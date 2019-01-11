Последнее обновление: 11.01.2019 09:33

ЕС и США обсуждают создание торгового соглашения по промышленным товарам

Евросоюз и США обсуждают возможность создания торгового соглашения по промышленным товарам, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Мы обсуждаем, можем ли мы иметь меньшее торговое соглашение, сфокусированное на промышленных товарах", - сказала она.

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По словам Мальмстрем, идет процесс финализации проекта мандата на переговоры по снятию тарифов на промышленные товары с США, который должен быть представлен на одобрение странам Евросоюза.

Летом 2018 года президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились воздержаться от новых протекционистских мер на время ведения торговых переговоров Вашингтоном и Брюсселем. Ранее Евросоюз прибег к ответным пошлинам на ввозные тарифы, которые администрация Трампа установила на импортную сталь и алюминий из стран-членов ЕС.

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