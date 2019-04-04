Венесуэла усиливает ставку на российское военное присутствие

Венесуэла, несмотря на требования США о выводе российских военнослужащих из этой страны, не исключила прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей о сотрудничестве. "Группа военных специалистов находится в рамках наших соглашений и контрактов по военно-техническому сотрудничеству, как уже говорилось. Они там будут столько, сколько потребуется", - сказал замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль в интервью "Интерфаксу" в Москве в четверг, 4 апреля.

Хиль отметил, что конкретные сроки пребывания российских военных в Венесуэле не установлены. "Это все будет зависеть (от их работы - Ред.). Наверняка, прибудут новые миссии, но все это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности", - пояснил венесуэльский дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы. При этом он не исключил вооруженного вторжения в Венесуэлу, однако представители Белого дома ставят под сомнение серьезность этих слов.

США и Россия преследуют противоположные интересы в Венесуэле. В то время как Москва поддерживает правительство главы Венесуэлы Николаса Мадуро, США признали временным президентом этого государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Недавно Законодательное собрание Венесуэлы, лояльное Мадуро, открыло путь к судебному процессу против Гуайдо, лишив его депутатской неприкосновенности. Евросоюз осудил тот шаг, назвав его "вопиющим нарушением" конституции Венесуэлы, которое лишь усилит "поляризацию общества и эскалацию напряженности" в этой стране.