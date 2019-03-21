Петицию за отмену Brexit поддержали 830 тыс. британцев

Петиция с требованием к властям Великобритании не выходить из ЕС по состоянию 21 марта набрала более 830 тыс. голосов. "Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение Великобритании в ЕС", - говорится в комментарии к петиции.

Парламент страны теперь рассмотрит, станет ли он выносить на дебаты эту петицию, так как она набрала более 100 тыс. голосов. Кроме того, петиция набрала достаточное количество голосов, чтобы и британское правительство дало на нее ответ.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант сегодня в эфире радио BBC 4 сообщил, что прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода стран из ЕС, возможно, но это "очень маловероятно".

Из-за высокой посещаемости сайт британского парламента, посвященный петициям, работал утром в четверг с перебоями, сообщает телеканал BBC. В настоящее время работа сайта стабильна. Петицию с призывом подписать ее распространяли в соцсетях члены британского парламента, в том числе депутат от Либеральных демократов Том Брейк и член Шотландской национальной партии Пит Уишарт.

Петицию составила Маргарет Энн Георгиаду. По данным СМИ, ранее она была преподавателем в университете. "Я, как и все, кто поддерживает сохранение Великобритании в ЕС, очень устала от того, что нас так долго заставляли молчать и игнорировали", - рассказала автор петиции телеканалу BBC. Она отметила, что на протяжении недели петиция не могла набрать много голосов, но, затем, стала популярна.