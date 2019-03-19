Последнее обновление: 19.03.2019 14:40

Курсы наличной валюты в банках Минска на 19 марта 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,012 рубля и составил 2,108 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,012 рубля и составил 2,113 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,39 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 и составила 2,399 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,27 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,28(вырос на 0,01 рубля).

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