Курсы наличной валюты в банках Минска на 18 марта 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,01 рубля и составил 2,12 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,009 рубля и составил 2,125 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,012 рубля и составила 2,398 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,009 и составила 2,406 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,27 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27(не изменился).