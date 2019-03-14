Немецкие экономисты ухудшили прогноз по росту ВВП Германии

Мюнхенский институт экономических исследований ifo оценил возможный рост ВВП Германии в текущем году в 0,6 процента. Об этом сообщается в четверг, 14 марта, в пресс-релизе института.

Таким образом, прогноз ухудшен почти в два раза по сравнению с предыдущей оценкой в 1,1 процента. Однако это не первая корректировка прогноза, поскольку еще осенью эксперты оценивали будущий рост в 1,9 процента.

Причина ухудшения прогноза в невысоком спросе на продукцию немецкой промышленности на фоне спада активности на мировом рынке, объясняет глава отдела конъюнктуры ifo Тимо Вольмерсхойзер. При этом эксперты прогнозируют положительную динамику внутриэкономических показателей – таких, как уровень занятости и реальные доходы населения.

Ранее Институт мировой экономики (IfW) также понизил прогноз роста ВВП Германии. В самом правительстве ФРГ считают, что рост составит 1 процент (вместо предполагаемых ранее 1,8 процента). Наиболее оптимистичный прогноз высказало Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), чьи эксперты рассчитывают на рост на уровне 1,2 процента.