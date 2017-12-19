Прогноз роста ВВП ФРГ в 2018 году повышен до 2,5%

Германский Институт мировой экономики (IfW) улучшил прогноз роста ВВП ФРГ в следующем году до 2,5% с ранее предполагавшихся 2,2%. "Экономика Германии движется на полной скорости", - сообщается в отчете IfW.

Эксперты полагают, что ФРГ, вероятно, войдет в стадию "максимальной экспансии", в ходе которой растут заработные платы и цены, полагают эксперты.

Тем не менее, директор центра прогнозирования института Стефан Коотс предупреждает, что хотя нынешний экономический подъем "чувствует себя хорошо", он также содержит "семена кризиса". По его мнению, чем дольше в ФРГ сохраняются нынешние тренды, тем больше усиливается вероятность болезненной коррекции.

На прошлой неделе Мюнхенский институт экономических исследований IFO также повысил оценку роста ВВП Германии в 2018 году - до 2,6% с 2%. Прогноз на 2017 год был улучшен до 2,3% с 1,8%.

Если прогноз на следующий год оправдается, то подъем экономики страны будет самым сильным с 2011 года, когда он составлял 3,7%.

Кроме того, в пятницу Бундесбанк повысил прогнозы экономического роста на 2017-2019 годы, однако вновь предупредил о замедлении роста после 2018 года из-за перехода восстановления в более зрелую стадию.

Как говорится в полугодовом прогнозе германского ЦБ, экономика в этом году увеличится на 2,6%, а не на 1,9%, как предполагалось ранее. Прогноз на 2018 год улучшен с 1,7% до 2,5%, на 2019 год - с 1,6% до 1,7%. В 2020 году ожидается замедление темпов роста ВВП до 1,5%.