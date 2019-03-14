Последнее обновление: 14.03.2019 10:31

Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 марта 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,132 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,136 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,41 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,415 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27(вырос на 0,01 рубля).

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