Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 марта 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,132 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,136 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,41 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,415 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27(вырос на 0,01 рубля).