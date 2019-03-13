Курсы наличной валюты в банках Минска на 13 марта 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,135 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 2,139 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 2,408 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,414 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,26(вырос на 0,01 рубля).