Вена вновь признана самым благоприятным для жизни городом

В десятый раз подряд австрийская столица Вена возглавила мировой рейтинг городов по качеству жизни.

Всего в первую десятку рейтинга, опубликованного в среду, 13 марта, консалтинговым агентством Mercer, вошли восемь европейских городов, три из них находятся в Германии.

Эксперты оценивали города по 39 критериям, в том числе учитывались ситуация на рынке недвижимости, политическая стабильность, возможности для досуга и уровень преступности и загрязнения воздуха. На втором месте после Вены расположился Цюрих, третье место поделили Мюнхен, канадский Ванкувер и новозеландский Окланд. Кроме того, в десятке самых комфортных городов оказались Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. Всего в рейтинге перечислен 231 город.

Москва в рейтинге Mercer уже не первый год занимает 167-е место. Киев улучшил свой рейтинг, поднявшись на три позиции со 176-го места и обогнав таким образом Санкт-Петербург, у которого 174-е место. Наименее благоприятным для жизни городом эксперты Mercer признали столицу Ирака Багдад.