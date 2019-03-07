Дефицит торгового баланса США достиг десятилетнего максимума

Несмотря на введение штрафных пошлин в отношении ряда стран, дефицит торгового баланса США в 2018 году достиг десятилетнего максимума.

Как сообщает Министерство торговли в Вашингтоне в среду, 6 марта, дефицит в прошлом году составил 621 млрд долларов, что почти на 70 млрд или 12,5% больше показателя 2017 года. Только в декабре дефицит составил 59,8 млрд долларов, то есть на 9,5 млрд долларов больше ноябрьского показателя.

Что касается торговых отношений с Китаем, то в 2018 году дефицит вырос до 419,2 млрд долларов. Так, экспорт США в КНР упал на 9,6 млрд до 120,3 млрд долларов, а импорт китайских товаров и услуг, напротив, вырос на 53,3 млрд до 487,9 млрд долларов.

В случае со странами Евросоюза торговый дефицит вырос почти на 18 млрд до 169,3 млрд долларов. При этом увеличился как импорт, так и экспорт. В частности, объем поставок из стран ЕС в США вырос на 53,3 млрд долларов до 487,9 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал торговый дефицит в отношениях с Китаем и ввел таможенные пошлины на поставки ряда товаров из КНР, а также из Евросоюза и других стран.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила 3 марта со ссылкой на информированные источники, что Трамп и председатель КНД Си Цзиньпин могут подписать соглашение об урегулировании торгового конфликта между двумя странами 27 марта во Флориде. По информации издания, Китай в рамках соглашения может снизить пошлины на импорт из США, в том числе на сельскохозяйственные продукты, химикаты и автомобили. В ответ США постепенно отменят штрафные пошлины на импорт из КНР.