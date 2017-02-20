Последнее обновление: 20.02.2017 16:16

Правительство США обсуждает изменение схемы подсчета внешнеторгового баланса

Правительство США обсуждает внесение изменений в схему подсчета внешнеторгового баланса страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. После внесения изменений отрицательное сальдо баланса, скорее всего, увеличится.

Главным нововведением может стать отказ от учета в качестве экспорта товаров, сначала импортированных в страну, а затем вывезенных за рубеж, главным образом в Канаду или Мексику, в том же виде - в частности, это касается реэкспорта автомобилей.

Отмечается, что введение новой схемы учета объемов внешней торговли - мера скорее политическая, чем экономическая. Новый президент США Дональд Трамп не раз критиковал огромный дефицит страны во внешней торговле, и если окажется, что этот показатель фактически еще больше, чем считалось ранее, это станет дополнительным аргументом в пользу пересмотра условий торговых сделок с другими странами.

Сотрудники министерства торговли США уже получили распоряжение пересчитать данные за предыдущие годы с учетом изменений, однако представители министерства подчеркивают, что пока рано говорить об изменении алгоритма подсчета данных на постоянной основе.

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