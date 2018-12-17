Проект «Рейтинг Байнета» подвел итоги осенних рейтингов интернет-агентств

Проект «Рейтинг Байнета» 14 декабря объявил результаты рейтингов интернет-агентств по контекстной рекламе и по удовлетворенности клиентов, которые проводятся уже третий год подряд.

Рейтинг интернет-агентств по удовлетворенности клиентов

В данном Рейтинге в этом году приняло участие 9 агентств и web-разработчиков в пяти номинациях: лучшие web-студии, SMM- и digital-агентства, SEO-компании и агентства по контекстной рекламе.

Исследование проводилось в партнерстве с Консалтинговой компанией Business Tools и Адвокатским бюро «Степановский, Папакуль и партнёры». В ходе исследования было опрошено более 100 клиентов компаний-участников.

Согласно полученным результатам 96% клиентов готовы рекомендовать интернет-агентства, с которыми они работали и готовы работать далее. По оценкам экспертов компанией Business Tools, которая адаптировала для данного исследования известную международную методику консалтинговой компании Bain (топ-3 консалтинговых компаний в мире), максимальное значение по данному показателю из мирового опыта составляет 97%.

Также 75% клиентов белорусских интернет-агентств не готовы менять подрядчика и рассматривать предложения других агентств.

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что компании-участники Рейтинга действительно обладают высоким уровнем клиентоориентированности. Средний балл удовлетворенности полученным результатом работы с этими агентствами составил 9,2 из 10 максимально возможных баллов. В прошлом году данный показатель составил 8,8 баллов.

Первое место в общем рейтинге белорусских интернет-агентств по удовлетворенности клиентов (без учета номинаций) заняло Clickmedia, набрав 858 баллов, далее следуют BDCenter с 847,3 баллами, Nineseven (837,6 баллов), Ariol (818,8), Иквадарт (799), Ragoo media (795,3), Seobility (779,3), ArtisMedia (779,3), Медиалайн (757,7).

Руководитель «Рейтинга Байнета» Анна Ходанович полагает, что «участие в Рейтинге по удовлетворенности позволяет интернет-агентствам различного масштаба показать свой уровень клиентоориентированности, выделиться среди своих конкурентов в одном или нескольких из направлений интернет-маркетинга и получить объективные данные об удовлетворенности своих клиентов, которых они обслуживали за последний год».

Рейтинг агентств по контекстной рекламе

В данном Рейтинге в этом году приняло участие 5 агентств, которые за год освоили бюджет в объеме $2 млн. На их аккаунтах Google и Яндекс было обслужено 750 клиентов. Средний ежемесячный чек на одного клиента составил $380.

По оценкам IAB Belarus, на долю контекстной рекламы приходится больше всего затрат (33%). Планируется, что в 2018 году данный сегмент вырастет на 30% и составит $20,8 млн. В целом рынок интернет-рекламы будет расти на 30% в год. Однако по оценкам проекта «Рейтинг Байнета» затраты белорусских компаний на контекстную рекламу еще 2 года назад превысили $20 млн.

Всего на рынке Беларуси представлено более 100 агентств, оказывающих услуги по размещению интернет-рекламы в контекстно-медийных сетях Google и Яндекс. Причем примерно 30 из них генерируют около 80% оборота данного сегмента интернет-рекламы.

Средние показатели CTR по всем кампаниям участников рейтинга составили 13,8 по рекламе в результатах поиска систем Google и Яндекс и 0,42 по медийной рекламе в этих поисковиках.

Основные показатели, которые учитывались при составлении Рейтинга агентств по контекстной рекламе: опыт и масштаб агентства (время работы компании на рынке и количество штатных сотрудников, работающих в направлении «контекстная реклама»); реализованные за год проекты (количество завершенных проектов за период с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего по масштабу кампаний); количество сертификатов у агентства и количество сертификатов сотрудников, работающих в компании; средние показатели качества проведенных рекламных кампаний в системах контекстно-медийной рекламы (CTR).

Первое место в общем рейтинге белорусских интернет-агентств по контекстной рекламе заняло Qmedia, набрав 95,2 балла, далее следуют GUSAROV (72,9 балла), ClickMedia (55,2), Seologic (47,2), Link Media (35,9).