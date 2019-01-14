Внешнеторговый оборот Китая в 2018 году достиг рекордных $4,6 трлн

Внешний товарооборот Китая по итогам 2018 года показал рекордные результаты и достиг цифры в 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% выше, чем в 2017 году, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

"Экспорт и импорт нашей страны в этом году достиг рекордных показателей, есть основания надеяться, что мы продолжим оставаться крупнейшей мировой торговой державой. В долларовом исчислении общий внешний товарооборот Китая за 2018 год составил 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% больше показателя предыдущего года", - заявил Ли Куйвэнь.

Он также добавил, что экспорт Китая вырос в 2018 году на 9,9%, составив 2,14 триллиона долларов, а импорт – на 15,8%, до 2,14 триллиона.

Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года составило 546,8 миллиарда долларов.