Apple снова стала самой дорогой компанией США

Apple в среду вернула себе звание самой дорогой из публично торгующихся компаний США, обогнав по рыночной капитализации недавних лидеров Microsoft и Amazon.com.

Акции Apple подорожали на 0,03 процента по итогам торгов среды, в результате чего капитализация компании выросла до $821,5 миллиарда. Рыночная стоимость Microsoft, акции которой подешевели на 1,11 процента, равняется $813,4 миллиарда, тогда как Amazon, бумаги которой потеряли в цене 1,12 процента, теперь занимает третье место со стоимостью $805,7 миллиарда.

Достигнув рекордной отметки в $1,1 триллиона в октябре прошлого года, капитализация Apple постепенно снижалась, и в декабре компания уступила место Amazon и Microsoft, которые с тех пор по очереди выходили на лидирующие позиции.

После предупреждения о снижении выручки 3 января стоимость Apple упала до минимума в $675 миллиардов, но затем начала восстанавливаться, отчасти благодаря квартальной отчетности, которая оказалась лучше, чем опасались инвесторы.

Акции Apple подскочили в цене примерно на 13 процентов с момента обнародования квартальных результатов 29 января. В то же время бумаги Microsoft и Amazon подешевели после выхода квартальной отчетности. Цена бумаг Amazon упала почти на 5 процентов с четверга, когда компания спрогнозировала продажи в первом квартале ниже ожиданий Уолл-стрит и сообщила о намерении увеличить инвестиции в 2019 году.