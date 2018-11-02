Капитализация Apple упала ниже $1 триллиона

Apple Inc в четверг предупредила, что продажи в праздничном квартале, вероятно, не оправдают ожиданий Уолл-стрит, что глава компании Тим Кук объяснил слабостью на развивающихся рынках и валютными издержками.

Разочаровывающий прогноз самой дорогой в мире технологической компании привел к падению Apple акций на 7 процентов, лишив компанию примерно $70 миллиардов рыночной капитализации, которая опустилась ниже $1 триллиона. Прогноз также может усилить беспокойство инвесторов о технологических компаниях, акции которых подверглись распродаже из-за не оправдавших ожидания результатов Amazon.com Inc и Alphabet Inc.

Apple ожидает получить выручку в диапазоне от $89 миллиардов до $93 миллиардов в первом финансовом квартале, который завершится в декабре, при этом среднее значение - $91 миллиард - не дотянуло до прогноза Уолл-стрит на уровне $93 миллиардов, показали данные IBES от Refinitiv.

Кук в интервью Reuters сказал, что Apple “наблюдает слабые макроэкономические показатели на ряде развивающихся рынков”. Позднее он сказал инвесторам в ходе конференц-звонка, что в число слабых рынков входят Бразилия, Индия, Россия и Турция.

За квартал, завершившийся в сентябре, Apple получила выручку в размере $62,9 миллиарда и прибыль в размере $2,91 на акцию. Аналитики ожидали выручку в размере $61,5 миллиарда и прибыль в размере $2,79 на акцию.

Apple продала 46,9 миллиона iPhone в четвертом финансовом квартале против прогноза аналитиков, ожидавших показатель в размере 47,5 миллиона, показали данные FactSet. Однако средняя цена продажи составила $793 против ожидаемых аналитиками $750,78, следует из данных FactSet.

Компания сообщила, что выручка от сервисов, в том числе iCloud, App Store и Apple Music, достигла $10 миллиардов, как и ожидали аналитики.

За весь 2018 финансовый год, завершившийся в сентябре, Apple получила выручку в размере $265,6 миллиарда и прибыль в размере $11,91 на акцию. Аналитики ожидали выручку в размере $264 миллиардов и прибыль в размере $11,79 на акцию.