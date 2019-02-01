Туристов будут штрафовать за распитие алкоголя на пляжах Гоа

На Гоа употребление алкоголя в общественных местах и приготовление пищи на открытом воздухе теперь вне закона.

Предложение о введении штрафных санкций было одобрено правительством индийского штата, сообщает Lonely Planet.

Размер штрафа за данное правонарушение составит 2000 рупий (около 780 грн). Распитие алкогольных напитков в большой компании обойдется дороже – в 10 000 рупий (около 3900 грн). Отказ от уплаты будет караться лишением свободы на срок до трех месяцев.

Также отмечается, что работающие на пляже бары не закроют, но купленные в них напитки нельзя будет употреблять за пределами заведения. Если же владелец разрешит вынести алкоголь, его также могут оштрафовать.

По словам местных властей, принять меры их вынудило не всегда пристойное поведение туристов: пьяные отдыхающие часто бьют стеклянные бутылки на пляже и шумят, что вызывает негодование местных жителей.

В Индии употребление алкоголя регулируется каждым штатом отдельно, поэтому степень запрета отличается. Путешественникам рекомендуют ознакомиться с местными законами перед поездкой.