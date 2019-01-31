General Electric отчиталась о квартальной прибыли, превысившей прогнозы выручке

Американский промышленный конгломерат General Electric Co в четверг отчитался о прибыли от продолжающихся операций в размере $666 миллионов в четвертом квартале после убытка в $11,2 миллиарда годом ранее.

Выручка увеличилась на 5 процентов до $33,3 миллиарда, превысив прогноз аналитиков в $32,6 миллиарда.

Прибыль GE составила $0,08 на акцию по сравнению с убытком в $1,29 на акцию за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила 17 центов на акцию, не дотянув до усредненного прогноза аналитиков на уровне 22 центов на акцию, согласно данным Refinitiv.

Проблемное энергетическое подразделение зафиксировало убыток в $872 миллиона, финансовое подразделение GE Capital - $177 миллионов, сообщила компания.