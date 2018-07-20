Квартальная прибыль GE снизилась на 28% из-за энергетического бизнеса

Американский промышленный концерн General Electric Co в пятницу отчитался о 28-процентном падении квартальной прибыли, поскольку слабые показатели энергетического бизнеса перевесили подъем в авиационном, нефтегазовом и медицинском подразделениях.

Прибыль от продолжающейся деятельности, причитающаяся акционерам GE, снизилась до $736 миллионов, или 8 центов на акцию, во втором квартале, завершившемся 30 июня, с $1,03 миллиарда, или 12 центов на акцию, годом ранее. Общая выручка выросла до $30,1 миллиарда с $29,1 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль, которая не включает некоторые виды пенсионных расходов и затрат на реструктуризацию, составила 19 центов на акцию по сравнению с 21 центом на акцию годом ранее.

Аналитики ждали скорректированную прибыль GE на уровне 17 центов на акцию, ухудшив прогнозы после слабого первого квартала.

GE подтвердила годовой прогноз прибыли на акцию в диапазоне $1,00-$1,07, но понизила целевой уровень свободного денежного потока до $6 миллиардов.