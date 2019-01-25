Курсы наличной валюты в банках Минска на 25 января 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,148 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 2,154 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,009 рубля и составила 2,436 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,442 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27 (вырос на 0,01 рубля).