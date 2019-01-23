Последнее обновление: 23.01.2019 10:23

Курсы наличной валюты в банках Минска на 23 января 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 2,154 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 2,158 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,445 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,454 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,25 (не изменился).

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