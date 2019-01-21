Курсы наличной валюты в банках Минска на 21 января 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 2,149 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2,153 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,006 рубля и составила 2,442 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,452 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,25 (вырос на 0,01 рубля).