Россия предложила Венесуэле план по оздоровлению экономики страны

Россия предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны, ждет реакции, сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

«Мы сделали им (Венесуэле. — Прим. ред.) предложение. Неформальное. Потому что по традиции после таких консультаций готовится проект заключения, и партнеры реагируют на этот проект. В конечном итоге это должен быть продукт, согласованный и консультантами, и реципиентом помощи. Иначе это бессмысленно все. Зачем мы будем кому-то рекомендовать, зная, что это его не устраивает», - сказал Сторчак.

«Изучают, наверное, я не знаю», - сказал Сторчак, добавив, что соответствующий департамент Минфина находится в контакте с властями Венесуэлы.

Как сообщалось, рост цен в Венесуэле в 2018 году составил порядка 1 700 000%. Такую оценку 9 января обнародовал глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Рафаэль Гусман, которая находится под контролем политических противников правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Тяжелое положение вынуждает венесуэльцев покидать родину. Согласно оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехало уже более 3 млн человек. Правительство Боливарианской Республики не признает существования в стране гуманитарного кризиса.