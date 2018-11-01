Последнее обновление: 01.11.2018 11:05

Минфин России одобрил план Мадуро по восстановлению экономики Венесуэлы

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил РИА Новости, что считает предложенные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро меры по восстановлению экономики адекватными для решения задач, которые стоят перед экономикой страны.

Российская делегация во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком встретилась с президентом Венесуэлы в минувший вторник. Мадуро сообщил по итогам встречи, что надеется на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости своей страны. По его словам, речь идет о преодолении рентной экономической модели.

«Мы считаем, что с точки зрения этого анализа (экономической ситуации Венесуэлы), меры, предложенные президентом, включающие стабилизацию, консолидацию и либерализацию — три основных аспекта реформы, — являются адекватными для решения тех задач, которые стоят перед экономикой Венесуэлы», - сообщил Сторчак.

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