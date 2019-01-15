Последнее обновление: 15.01.2019 14:51

Годовые продажи PSA Group побили рекорд благодаря ужесточению контроля за выхлопами в Европе

Мировые продажи PSA Group выросли на 6,8 процента до рекордных 3,88 миллиона машин и микроавтобусов в 2018 году, сообщила компания.

Падение показателей производителя Peugeot в Китае было компенсировано покупкой Opel и ужесточением контроля за выхлопными газами в Европе, которое сказалось на бизнесе конкурентов.

В домашнем регионе PSA, базирующаяся в Париже, нарастила продажи на 31 процент. Без учета покупки Opel-Vauxhall у GeneralMotors в 2017 году, продажи в Европе выросли на 5 процентов, опередив рынок. Мировые продажи снизились на 12 процентов до 2,84 миллиона автомобилей.

В Китае показатель упал на 32 процента до 262.583 автомобилей.

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