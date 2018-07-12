PSA Group отчиталась о росте продаж, несмотря на уход из Ирана

Французский автопроизводитель PSA Group сообщил в четверг, что его глобальные продажи продолжили расти в первом полугодии, несмотря на уход компании из Ирана - крупного рынка для производителя автомобилей Peugeot и Citroen.

Поставки выросли до 1,18 миллиона автомобилей, увеличившись на 38 процентов в годовом выражении за счет приобретения подразделения Opel-Vauxhall у General Motors в 2017 году. Глобальные продажи за исключением недавно приобретенных брендов выросли на 1,9 процента, продажи в Европе - на 8,4 процента.

В то же время продажи французских брендов PSA Group на Ближнем Востоке упали на 26 процентов, поскольку компания решила приостановить свою деятельность в Иране в связи с угрозой введения санкций США. На Иран в 2017 году пришлось более 12 процентов продаж группы.

“Мы недостаточно глобальны, но в то же время мы менее уязвимы к барьерам в виде пошлин, которые могут возникнуть в том или ином месте”, - сказал глава европейского бизнеса PSA Максим Пика.

PSA не видит необходимости менять годовой прогноз о “стабильном” европейском рынке, добавил Пика. Группа обнародует полные финансовые результаты за первое полугодие 24 июля.