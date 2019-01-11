Китай обещает упростить доступ иностранцев в Тибет

Китайское правительство заявило, что будет способствовать росту численности иностранных туристов, посещающих Тибет - один из самых ограниченных в доступе регионов страны.

В китайском правительстве, а также, соответственно, в местном правительстве Тибета, объявили, что сократят время, необходимое иностранным туристам для доступа в этот регион, наполовину. А это, в свою очередь, увеличит количество посетителей на 50 процентов.

К данному шагу власти КНР прибегли в результате обновленного давления со стороны США, которые требуют большего доступа американских журналистов и чиновников в Тибет.

Как известно, Тибет является одним из самых закрытых районов Китая. Пекин контролирует эту горную провинцию с 1950 года, когда установил там власть силовым путем. А в 1959 году в Тибете вспыхнуло антикитайские освободительное восстание. Духовным лидером и защитником интересов тибетцев является знаменитый Далай Лама, который находится в изгнании в Индии.